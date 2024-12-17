Казанцы могут пройти бесплатную диспансеризацию в мобильном пункте

В Казани стартовала бесплатная выездная диспансеризация для жителей, прикрепленных к поликлиникам №№ 1, 2 и 3. Мобильный пункт принимает рядом с домом № 29 по ул. Маршала Чуйкова, сообщили в городской клинической больнице № 7. «Не пропустить дебют заболевания» — главврач поликлиники № 7 рассказала о важности диспансеризации.