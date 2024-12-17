Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казанцы могут пройти бесплатную диспансеризацию в мобильном пункте

Жителей принимают с 6:00 до 22:00.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани стартовала бесплатная выездная диспансеризация для жителей, прикрепленных к поликлиникам №№ 1, 2 и 3. Мобильный пункт принимает рядом с домом № 29 по ул. Маршала Чуйкова, сообщили в городской клинической больнице № 7. «Не пропустить дебют заболевания» — главврач поликлиники № 7 рассказала о важности диспансеризации.

В рамках диспансеризации горожане могут сдать анализы крови и получить моментальные результаты. Пациентам проводят антропометрию, УЗИ органов брюшной полости, флюорографию, ЭКГ и маммографию. Всех желающих консультируют врач-терапевт, невролог и гинеколог.

Бесплатная выездная диспансеризация будет проводиться ежедневно с 6:00 до 22:00 до 28 декабря. С собой на осмотр необходимо взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Напомним, в ноябре в Казани бесплатно обследовались 6422 человека. Среди них диспансеризацию прошли 3933 жителя, профилактические осмотры — еще 570 горожан. Все желающие пройти обследование могут обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

медицина