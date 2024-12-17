Бразильский суд постановил изъять трек Адель из стримингов из-за плагиата

За каждый акт несоблюдения бразильским дочерним компаниям Sony и Universal грозит штраф в размере восьми тысяч долларов. Кроме того, Тониньо требует компенсацию в виде 160 тысяч долларов от Адель, ее соавтора и продюсера Грега Курстина и нескольких звукозаписывающих компаний, в том числе Sony и Universal.