Бразильский суд постановил изъять трек Адель из стримингов из-за плагиата

Суд Бразилии принял решение остановить продажу, использование, редактирование и распространение песни Адель Million Years Ago (2015) по всему миру. Постановление основано на иске бразильского композитора Тониньо Гераеса, обвинившего звезду в плагиате.
По мнению артиста, композиция британки повторяет мелодию самбы певца Мартиньо да Вила Mulheres (1996), музыку к которой написал Гераес, уточняет The Guardian.
За каждый акт несоблюдения бразильским дочерним компаниям Sony и Universal грозит штраф в размере восьми тысяч долларов. Кроме того, Тониньо требует компенсацию в виде 160 тысяч долларов от Адель, ее соавтора и продюсера Грега Курстина и нескольких звукозаписывающих компаний, в том числе Sony и Universal.
Организации еще могут обжаловать решение суда.
Ранее Адель анонсировала виниловый бокс-сет с записью своего ноябрьского шоу в Лас-Вегасе. Релиз намечен на апрель 2025-го.