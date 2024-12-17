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Бразильский суд постановил изъять трек Адель из стримингов из-за плагиата

Суд Бразилии принял решение остановить продажу, использование, редактирование и распространение песни Адель Million Years Ago (2015) по всему миру. Постановление основано на иске бразильского композитора Тониньо Гераеса, обвинившего звезду в плагиате.

Источник: Звук

Суд Бразилии принял решение остановить продажу, использование, редактирование и распространение песни Адель Million Years Ago (2015) по всему миру. Постановление основано на иске бразильского композитора Тониньо Гераеса, обвинившего звезду в плагиате.

По мнению артиста, композиция британки повторяет мелодию самбы певца Мартиньо да Вила Mulheres (1996), музыку к которой написал Гераес, уточняет The Guardian.

За каждый акт несоблюдения бразильским дочерним компаниям Sony и Universal грозит штраф в размере восьми тысяч долларов. Кроме того, Тониньо требует компенсацию в виде 160 тысяч долларов от Адель, ее соавтора и продюсера Грега Курстина и нескольких звукозаписывающих компаний, в том числе Sony и Universal.

Организации еще могут обжаловать решение суда.

Ранее Адель анонсировала виниловый бокс-сет с записью своего ноябрьского шоу в Лас-Вегасе. Релиз намечен на апрель 2025-го.