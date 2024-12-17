Штормовой ветер снес рекламный стенд на Сельмаше в Ростове-на-Дону

На Сельмаше в Ростове-на-Дону сильный ветер снес рекламный стенд с плакатными афишами. Об этом утром 17 декабря в социальных сетях рассказали очевидцы.
Судя по опубликованному снимку, рухнувший стенд почти полностью перегородил прохожую часть около дороги. Пострадало остекление, одна из прозрачных перегородок вылетела из конструкции. Предварительно, пострадавших не было.
Напомним, сильный ветер разгулялся в донской столице и по всему региону еще с ночи. В МЧС напомнили, что до 18 декабря местами ветер может подниматься до 15−20 м/с, иногда возможны порывы до 25 м/с. Вблизи Таганрога, Ростова-на-Дону, Азова и Аксая прогнозируют повышение уровня воды. В отдельных территориях обещают гололедицу и мокрый снег.