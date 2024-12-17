Штормовой ветер снес рекламный стенд на Сельмаше в Ростове-на-Дону

Напомним, сильный ветер разгулялся в донской столице и по всему региону еще с ночи. В МЧС напомнили, что до 18 декабря местами ветер может подниматься до 15−20 м/с, иногда возможны порывы до 25 м/с. Вблизи Таганрога, Ростова-на-Дону, Азова и Аксая прогнозируют повышение уровня воды. В отдельных территориях обещают гололедицу и мокрый снег.