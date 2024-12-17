Опубликована петиция об «увеличении светового дня» для жителей Алматы

Автор документа пишет, что акимы городов и областей могут принимать решения по времени работы подведомственных служб и органов.
«С учетом этого, прошу рассмотреть возможность временного изменения времени начала работы муниципальных служб на 2 часа раньше. Например, если сейчас организации начинают работу в 9 часов утра и заканчивают в 18 часов вечера, то предлагаю установить время начала рабочего дня — 7 часов утра, а окончания — 16 часов дня. Аналогичные изменения предлагается внести в график работы общественного транспорта. Это позволит жителям более эффективно использовать световой день и возвращаться домой до наступления темноты», — указывается в петиции.
Летом, например, указывает автор документа, в Алматы уже в 20:00 становится темно, как ночью.
«Исходя из этого, предлагаю провести пробный перевод времени начала и окончания работы муниципальных служб и общественного транспорта. Это позволит оценить, насколько такое изменение будет способствовать улучшению условий жизни горожан и более рациональному использованию светового дня», — пишет он.
Автор петиции поясняет, если будут внесены изменения в график работы школ, детских садов, транспорта, акиматов, ЦОНов и других государственных учреждений, то бизнес сможет установить более гибкие рабочие часы для своих сотрудников.
«В настоящее время, даже если бизнес захочет изменить рабочее время на более раннее, сотрудники просто не смогут добраться до работы по утрам иным способом, кроме как на такси. Безусловно, сдвиг начала рабочего времени подразумевает и более раннее окончание рабочего дня», — указывается в петиции.
Напомним, ранее на официальном интернет-ресурсе в свободном доступе были опубликованы петиции касательно: справедливых и понятных тарифов; принятия законодательства, регулирующего использование криптовалют; распространения государственных ипотечных программ на желающих увеличить квадратуру своих жилищ; снижения пенсионного возраста шахтерам; об отмене утильсбора, возврате часового пояса и отмене III и IV этапов всеобщего декларирования.
Официальная платформа для подачи петиций epetition.kz начала работать в Казахстане 4 апреля 2024 года.