Опубликована петиция об «увеличении светового дня» для жителей Алматы

«С учетом этого, прошу рассмотреть возможность временного изменения времени начала работы муниципальных служб на 2 часа раньше. Например, если сейчас организации начинают работу в 9 часов утра и заканчивают в 18 часов вечера, то предлагаю установить время начала рабочего дня — 7 часов утра, а окончания — 16 часов дня. Аналогичные изменения предлагается внести в график работы общественного транспорта. Это позволит жителям более эффективно использовать световой день и возвращаться домой до наступления темноты», — указывается в петиции.