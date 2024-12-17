Новый ФОК появится в детском реабилитационном центре в Зиминском районе

ФОК планируется использовать как для реабилитации детей-инвалидов, так и для их общего физического развития. Для этого предусмотрено несколько специализированных помещений, где будут проводиться занятия по лечебной и адаптивной физкультуре, теннису, волейболу, футболу и другим видам спорта.