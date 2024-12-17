Новый ФОК появится в детском реабилитационном центре в Зиминском районе

В реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка», что расположен в селе Самара Зиминского района, заканчивается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса.
Как сообщили в правительство региона, данный объект строится по инициативе губернатора Игоря Кобзева, стоимость работ составила более 70 миллионов рублей.
Накануне на месте побывал министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов. По его словам, сейчас подрядчики заканчивают установку необходимых инженерных сетей в здании, заканчиваются отделочные работы.
ФОК планируется использовать как для реабилитации детей-инвалидов, так и для их общего физического развития. Для этого предусмотрено несколько специализированных помещений, где будут проводиться занятия по лечебной и адаптивной физкультуре, теннису, волейболу, футболу и другим видам спорта.
В этом году в «Сосновой горке» также начал работать новый бассейн, а в будущем здесь планируется построить теплые переходы между корпусами.
— Уже в ближайшее время дети и подростки смогут получать здесь весь комплекс услуг по реабилитации и оздоровлению, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.