В Краснодаре не хватает учителей точных наук. Замглавы города по соцвопросам, вопросам семьи и детства, здравоохранения, образования и культуры Лилиана Егорова рассказала о нехватке в школах преподавателей математики, физики и информатики.
«Людей, которые имеют математическое образование, “покупают” крупные компании для других нужд. Они могут быть логистами, писать программы, то есть делать то, что востребовано рынком. Естественно, там совсем другие заработные платы», — сказала Лилиана Егорова в интервью телеканалу «Краснодар».
По словам вице-мэра Краснодара, профессия учителя в городе — одна из самых востребованных. Проблемы с образованием невозможно решить только строительством школ, считает Лилиана Егорова.
«Учебные учреждения нужно наполнить квалифицированными кадрами», — добавила замглавы города.