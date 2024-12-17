В Краснодаре не хватает учителей точных наук

«Людей, которые имеют математическое образование, “покупают” крупные компании для других нужд. Они могут быть логистами, писать программы, то есть делать то, что востребовано рынком. Естественно, там совсем другие заработные платы», — сказала Лилиана Егорова в интервью телеканалу «Краснодар».