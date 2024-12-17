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В Краснодаре не хватает учителей точных наук

Вице-мэр Краснодара рассказала о нехватке в школах учителей математики, физики и информатики.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре не хватает учителей точных наук. Замглавы города по соцвопросам, вопросам семьи и детства, здравоохранения, образования и культуры Лилиана Егорова рассказала о нехватке в школах преподавателей математики, физики и информатики.

«Людей, которые имеют математическое образование, “покупают” крупные компании для других нужд. Они могут быть логистами, писать программы, то есть делать то, что востребовано рынком. Естественно, там совсем другие заработные платы», — сказала Лилиана Егорова в интервью телеканалу «Краснодар».

По словам вице-мэра Краснодара, профессия учителя в городе — одна из самых востребованных. Проблемы с образованием невозможно решить только строительством школ, считает Лилиана Егорова.

«Учебные учреждения нужно наполнить квалифицированными кадрами», — добавила замглавы города.

образование