Искусство сочли полезным для здоровья

В частности, люди старше 65 лет, которые каждую неделю на протяжении трех месяцев посещали занятия по рисованию, стали чувствовать себя лучше. Опрос более 3 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет выявил, что после участия в подобных мероприятиях респонденты стали видеть в своей жизни больше смысла. «Вовлеченность в такие виды искусства, как спектакли, мюзиклы и балет, и особенно занятие музыкой, связаны с уменьшением депрессии и боли, а также с улучшением качества жизни», — сказал газете соавтор исследования и представитель компании Frontier Мэтью Белл.