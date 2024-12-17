Баскетболист и бывший муж Седоковой Тимма покончил с собой в хостеле в Москве

Анна Седокова подала заявление на развод с Тиммой 21 октября, официально пара расторгла брак 9 декабря. Они были женаты с 2020 года, но в последнее время переживали тяжелый период в отношениях. Одной из причин проблем в звездной семье могли стать деньги, поскольку баскетболист зарабатывал намного меньше супруги. Седокова в 2021 году рассказывала, что в период выступлений за БК «Химки» спортсмен год не получал зарплату, и это приводило к конфликтам.