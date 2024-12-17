Рядом с мостом у Телецентра разрешат левый поворот

На остановке «Телецентр» разрешат левый поворот с проспекта Мира в направлении хоккейной академии «Авангард» между зданиями № 1 и 1А по проспекту Мира. Отменят запрет на левый поворот также с этого же участка на проспект Мира в направлении городка Нефтяников. Дорожный знак 4.1.2 «Движение направо» будет временно скрыт.