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Два человека в Башкирии скончались от коронавируса

В Башкирии вырос показатель смертности от ковида.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии растет заболеваемость ковидом. Согласно обновленной недельной статистке федерального оперштаба, с 9 по 15 декабря в республике диагностировано 942 случая заражения коронавирусом, 40 из которых закончились госпитализацией инфицированных.

В то же время показатель выздоровления вырос на 914 человек. Все поборовшие ковид жители Башкирии были сняты с медицинского учета.

За неделю смертность от коронавируса выросла на два случая. Пациенты умерли от осложнений, вызванных инфекцией.

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