Премьер Головченко сказал вузам пересмотреть политику подготовки кадров

В качестве примера Головченко сказал об истории с развитием аккумуляторного производства в республике. Когда руководитель частного предприятия несколько лет безрезультатно бился за решение вопроса подготовки инженеров-электрохимиков, в том числе, чтобы они работали в последующем в том городе, где находится основное производство.