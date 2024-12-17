Премьер Головченко сказал вузам пересмотреть политику подготовки кадров

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что белорусским вузам следует пересмотреть политику подготовки кадров. Об этом глава правительства сказал на совещании в Белорусском национальном техническом университете.
Головченко заявил, что свою политику подготовки инженерных кадров должны в первую очередь пересматривать вузы, имеющие системообразующую роль в инженерном образовании.
— В стране таких вузов семь, в том числе Белорусский национальный технический университет, — заметил он.
Премьер отметил, что эти вузы должны стать образцом для всех учебных заведений, которые готовят инженеров. В общем, таких учебных заведений в стране двадцать.
При этом не вызывающим сомнений Головченко назвал тот факт, что уровень подготовки специалистов зависит и от качества взаимодействия предприятий и вузов.
— Пока оно находится на недостаточном уровне, — прокомментировал он.
Здесь же премьер-министр указал на важность того, чтобы не только белорусские промышленные гиганты, но и небольшие высокотехнологичные предприятия полноценно присоединились к подготовке будущих специалистов.
— Очень важна отзывчивость (если можно так сказать) тех, кто занимается образованием на потребности нашего производственного сектора, — добавил глава правительства.
В качестве примера Головченко сказал об истории с развитием аккумуляторного производства в республике. Когда руководитель частного предприятия несколько лет безрезультатно бился за решение вопроса подготовки инженеров-электрохимиков, в том числе, чтобы они работали в последующем в том городе, где находится основное производство.
— И только после моего вмешательства удалось сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Что это как не какой-то консерватизм, если не сказать хуже, — задал риторический вопрос Головченко.
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