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Упавшая елка придавила насмерть мужчину в Лунинецком районе

Рабочий лесхоза погиб под упавшей на него елью в Лунинецком районе.

Источник: Комсомольская правда

В Лунинецком районе работник лесхоза погиб под упавшей на него живой елью. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Трагедия произошла в угодьях Борского лесничества в Лунинецком лесхозе. В понедельник, 16 декабря, 57-летний обрубщик сучьев был занят на валке леса, в какой-то момент спиленная ель упала на мужчину. Сельчанин получил травмы и скончался на месте происшествия.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего несчастного случая, назначен ряд экспертиз.

На данный момент следователи уже установили, что предварительно вальщик леса не убедился в отсутствии в опасной зоне посторонних людей. По факту смертельного травмирования рабочего СК возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего вальщика, которому инкриминируют причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси).

— Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования, — прокомментировали в УСК.

Тем временем несколько новогодних елок упали из-за штормового ветра в Гродно.