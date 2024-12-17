Упавшая елка придавила насмерть мужчину в Лунинецком районе

В Лунинецком районе работник лесхоза погиб под упавшей на него живой елью. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Брестской области.
Трагедия произошла в угодьях Борского лесничества в Лунинецком лесхозе. В понедельник, 16 декабря, 57-летний обрубщик сучьев был занят на валке леса, в какой-то момент спиленная ель упала на мужчину. Сельчанин получил травмы и скончался на месте происшествия.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего несчастного случая, назначен ряд экспертиз.
На данный момент следователи уже установили, что предварительно вальщик леса не убедился в отсутствии в опасной зоне посторонних людей. По факту смертельного травмирования рабочего СК возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего вальщика, которому инкриминируют причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси).
— Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования, — прокомментировали в УСК.
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