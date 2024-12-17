Упавшая елка придавила насмерть мужчину в Лунинецком районе

Трагедия произошла в угодьях Борского лесничества в Лунинецком лесхозе. В понедельник, 16 декабря, 57-летний обрубщик сучьев был занят на валке леса, в какой-то момент спиленная ель упала на мужчину. Сельчанин получил травмы и скончался на месте происшествия.