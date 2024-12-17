В России отработали схему выманивания денег у россиянок на сайтах знакомств

Все начинается с письма от молодого мужчины, который после непродолжительного общения переводит собеседницу на менеджера. Дальше приглашение «на кофе» в офис, а спустя час девушки покидают клуб с твердой уверенностью, что кавалер им не подходит, хотя ни одна из них его и в глаза не видела. Зато на руках у большинства оказывается заключенный договор на услуги по поиску идеального жениха и похудевшая банковская карта.