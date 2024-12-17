Власти Ростова-на-Дону помогут в лечении школьника, пережившего нападение

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил помочь мальчику, пострадавшему после нападения в подъезде вчера, 16 декабря. Об этом сити-менеджер рассказал в своем телеграм-канале.
— Ученик 9 класса школы № 118 проявил смелость и дал отпор нападавшему. Юному ростовчанину была оказана медицинская помощь в больнице № 20. Поручил заместителю по социальным вопросам навестить семью и оказать всю необходимую помощь в лечении и реабилитации, — сообщил Алексей Логвиненко.
Также руководитель ростовской администрации выразил соболезнования семье погибшей девушки.
Напомним, вечером 16 декабря мужчина с ножом в разное время совершил нападения на школьника и девушку. Подросток чудом выжил, а пострадавшая умерла от ран больнице. К этому моменту предполагаемый преступник задержан, в его отношении завели уголовное дело.