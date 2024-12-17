Власти Ростова-на-Дону помогут в лечении школьника, пережившего нападение

Напомним, вечером 16 декабря мужчина с ножом в разное время совершил нападения на школьника и девушку. Подросток чудом выжил, а пострадавшая умерла от ран больнице. К этому моменту предполагаемый преступник задержан, в его отношении завели уголовное дело.