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Власти Ростова-на-Дону помогут в лечении школьника, пережившего нападение

В Ростове власти окажут помощь школьнику, пострадавшему от рук преступника.
Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил помочь мальчику, пострадавшему после нападения в подъезде вчера, 16 декабря. Об этом сити-менеджер рассказал в своем телеграм-канале.

— Ученик 9 класса школы № 118 проявил смелость и дал отпор нападавшему. Юному ростовчанину была оказана медицинская помощь в больнице № 20. Поручил заместителю по социальным вопросам навестить семью и оказать всю необходимую помощь в лечении и реабилитации, — сообщил Алексей Логвиненко.

Также руководитель ростовской администрации выразил соболезнования семье погибшей девушки.

Напомним, вечером 16 декабря мужчина с ножом в разное время совершил нападения на школьника и девушку. Подросток чудом выжил, а пострадавшая умерла от ран больнице. К этому моменту предполагаемый преступник задержан, в его отношении завели уголовное дело.