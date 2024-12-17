Казань и Курган могут связать авиарейсом в 2025 году

Ранее он проинформировал в своем Telegram-канале, что в следующем году число рейсов в Москву увеличится. «Постараемся сохранить и всю сетку авиарейсов из аэропорта города Кургана, добавив частоту перелетов в Москву, а также, возможно, рейсы в аэропорты Казани и Новосибирска», — написал губернатор Курганской области.