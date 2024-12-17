В Госдуме хотят полностью запретить коллекторов. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на депутата Валерия Гартунга.
По словам специалиста, от жителей России поступает много жалоб на незаконные действия взыскателей долгов. На этом рынке необходимо навести порядок, считает депутат.
— Мы предлагаем запретить в договорах уступку прав третьим лицам, и на этом будет поставлен крест на узаконенном бандитизме, — сообщил Валерий Гартунг.
Отметим, в сентябре этого года депутат Сергей Колунов призвал ограничить кредитование жителей России выдачей не больше двух займов.