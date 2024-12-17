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В Госдуме хотят полностью запретить коллекторов

В Госдуме планируют запретить коллекторов.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме хотят полностью запретить коллекторов. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на депутата Валерия Гартунга.

По словам специалиста, от жителей России поступает много жалоб на незаконные действия взыскателей долгов. На этом рынке необходимо навести порядок, считает депутат.

— Мы предлагаем запретить в договорах уступку прав третьим лицам, и на этом будет поставлен крест на узаконенном бандитизме, — сообщил Валерий Гартунг.

Отметим, в сентябре этого года депутат Сергей Колунов призвал ограничить кредитование жителей России выдачей не больше двух займов.