К Уралу подошел циклон: его активная зона пройдет через Челябинскую область

В регионе ожидаются умеренные, на юге — сильные снегопады.
«На территории Свердловской области в ближайшие двое суток осадки ожидаются от небольших до умеренных (1−4 мм). В пятницу, 20 декабря, снег почти прекратится, ночью выхолодит (из-за прояснений в облачности и ослабления ветра), но ненадолго, уже 21 декабря в течение дня вновь потеплеет», — говорят в Уральском УГМС.
В Свердловской области 18 декабря небольшой, местами — умеренный снег, ветер восточный 4−9 м/с. Температура ночью минус 6−11, на севере — 12−16, на крайнем севере — до 21, днем в среду минус 4−9, на крайнем севере — до 14. Далее, 19 декабря местами небольшой, на севере — умеренный снег, ветер переменный 1−6 м/с. Температура воздуха ночью минус 9−14, на севере — до 19, днем в четверг минус 5−10, на севере — 12−17. В пятницу, 20 декабря, местами небольшой снег, ветер западный 3−8 м/с. Температура ночью минус 13−18, на севере — 22−27, днем юудет минус 8−13, на севере — 15−20.
В Челябинской области в среду облачно с прояснением, будет идти небольшой, местами — умеренный снег, в отдельных районах образуются слабые метели, на дорогах — гололедица. Ветер южной четверти, его скорость 6−11 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 18 декабря ночью минус 6−11, днем — 2−7.
В четверг облачно, небольшой, местами — умеренный снег, на юге — сильный. Ветер южный с переходом на северный 3−8 м/с. Температура воздуха 19 декабря ночью минус 8−13, днем — 3−8.
В пятницу также облачно, но уже вероятны прояснения, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 3−8 м/с. Температура воздуха 20 декабря ночью минус 9−14, в горах и низинах — до 19 мороза, днем — 7−12.
В Челябинске 18 и 19 декабря небольшой снег, в среду ветер южной четверти 6−11 м/с, ночью минус 7−9, днем — 3−5; в четверг ветер южный с переходом на северный 3−8 м/с, ночью минус 10−12, днем — 5−7 градусов.