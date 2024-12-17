К Уралу подошел циклон: его активная зона пройдет через Челябинскую область

В Свердловской области 18 декабря небольшой, местами — умеренный снег, ветер восточный 4−9 м/с. Температура ночью минус 6−11, на севере — 12−16, на крайнем севере — до 21, днем в среду минус 4−9, на крайнем севере — до 14. Далее, 19 декабря местами небольшой, на севере — умеренный снег, ветер переменный 1−6 м/с. Температура воздуха ночью минус 9−14, на севере — до 19, днем в четверг минус 5−10, на севере — 12−17. В пятницу, 20 декабря, местами небольшой снег, ветер западный 3−8 м/с. Температура ночью минус 13−18, на севере — 22−27, днем юудет минус 8−13, на севере — 15−20.