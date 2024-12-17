В Ташкенте прикрыли очередной фейковый автосалон. Он успел продать свыше 50 «бумажных» автомобилей

Схема, на первый взгляд, кажется простой и наглой. Автосалон заманивал клиентов красивыми обещаниями и, играя на желании людей приобрести автомобиль на льготных условиях, превращал их в жертв. Деньги аккуратно «исчезали», а автомобили так и оставались бумажными договорами.