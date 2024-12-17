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В Ташкенте прикрыли очередной фейковый автосалон. Он успел продать свыше 50 «бумажных» автомобилей

Очередной громкий случай мошенничества потряс Ташкент. Под видом привлекательных условий для покупки автомобилей компания Halal Avto leasing успела обмануть десятки граждан, продавая им несуществующие машины. Как выяснили правоохранители, вместо реальных автомобилей компания успешно торговала обещаниями, собирая миллиарды сумов у доверчивых клиентов.

Источник: Vaib.Uz

Обещания и реальность

Компания была зарегистрирована 31 октября текущего года. В кратчайшие сроки она развернула масштабную рекламную кампанию через популярные Telegram-каналы. Схема выглядела заманчиво:

  • 20% предоплаты за автомобиль;
  • срок поставки — 105 рабочих дней;
  • выгодные условия оплаты оставшейся части стоимости с ежегодной ставкой 7%.

Мошенники успели заключить 52 договора на поставку автомобилей. На расчётный счёт компании поступило 1,7 миллиарда сумов, однако вместо покупки машин деньги были обналичены и потрачены неизвестно куда.

Проверка вскрыла фейковую схему

Проверка вскрыла ряд интересных фактов:

Уставной фонд компании в размере 10 миллиардов сумов не был сформирован.

Средства клиентов не использовались для покупки автомобилей — компания не заключала договоры с поставщиками или дилерскими центрами.

Все собранные деньги были обналичены через пластиковые карты.

Финал для «бизнесменов»

Руководитель компании и его сообщник были задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). По решению суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На что рассчитывали мошенники?

Схема, на первый взгляд, кажется простой и наглой. Автосалон заманивал клиентов красивыми обещаниями и, играя на желании людей приобрести автомобиль на льготных условиях, превращал их в жертв. Деньги аккуратно «исчезали», а автомобили так и оставались бумажными договорами.

На данный момент проводится проверка финансовой деятельности компании. Пострадавших просят обращаться в МВД, чтобы восстановить свои права и привлечь мошенников к ответственности.

Этот случай — очередное напоминание, что сладкие обещания требуют горькой проверки. При покупке автомобиля важно внимательно проверять репутацию продавца, наличие лицензий и реальные условия сделки. Фейковые автосалоны появляются быстро, но их жертвы потом годами добиваются справедливости.

Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой — скорее всего, это и есть мошенничество.