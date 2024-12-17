В Ташкенте прикрыли очередной фейковый автосалон. Он успел продать свыше 50 «бумажных» автомобилей

Обещания и реальность
Компания была зарегистрирована 31 октября текущего года. В кратчайшие сроки она развернула масштабную рекламную кампанию через популярные Telegram-каналы. Схема выглядела заманчиво:
- 20% предоплаты за автомобиль;
- срок поставки — 105 рабочих дней;
- выгодные условия оплаты оставшейся части стоимости с ежегодной ставкой 7%.
Мошенники успели заключить 52 договора на поставку автомобилей. На расчётный счёт компании поступило 1,7 миллиарда сумов, однако вместо покупки машин деньги были обналичены и потрачены неизвестно куда.
Проверка вскрыла фейковую схему
Проверка вскрыла ряд интересных фактов:
Уставной фонд компании в размере 10 миллиардов сумов не был сформирован.
Средства клиентов не использовались для покупки автомобилей — компания не заключала договоры с поставщиками или дилерскими центрами.
Все собранные деньги были обналичены через пластиковые карты.
Финал для «бизнесменов»
Руководитель компании и его сообщник были задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). По решению суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
На что рассчитывали мошенники?
Схема, на первый взгляд, кажется простой и наглой. Автосалон заманивал клиентов красивыми обещаниями и, играя на желании людей приобрести автомобиль на льготных условиях, превращал их в жертв. Деньги аккуратно «исчезали», а автомобили так и оставались бумажными договорами.
На данный момент проводится проверка финансовой деятельности компании. Пострадавших просят обращаться в МВД, чтобы восстановить свои права и привлечь мошенников к ответственности.
Этот случай — очередное напоминание, что сладкие обещания требуют горькой проверки. При покупке автомобиля важно внимательно проверять репутацию продавца, наличие лицензий и реальные условия сделки. Фейковые автосалоны появляются быстро, но их жертвы потом годами добиваются справедливости.
Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой — скорее всего, это и есть мошенничество.