Аэропорт и инфраструктура Сочи работают в штатном режиме

Согласно информации с онлайн-табло аэропорта, задержки рейсов на вылет и прилет минимальны. Пассажиры также не высказывали никаких жалоб в социальных сетях.
В горном кластере Сочи идет снег. За последние сутки муниципальные, краевые и федеральные дорожные службы израсходовали более 440 т противогололедных материалов. Для уборки снега привлечено больше техники: 80 единиц, включая 66 комбинированных дорожных машин (КДМ). В работе на всех участках задействован 121 специалист. Ведется расчистка дорог и тротуаров. Въезд разрешен только на зимней резине. Автомобилистам рекомендуется не совершать поездки по обоим направлениям трассы А-149 без крайней необходимости.
В Сочи вся коммунальная и транспортная инфраструктура работает в штатном режиме. Уровень воды в реках не достиг критических отметок. По поручению главы города Андрея Прошунина службы находятся в режиме повышенной готовности, а ситуация находится под контролем городского оперативного штаба. Утром было запущено оповещение о неблагоприятных погодных условиях через сиренно-речевые установки, чтобы повысить бдительность граждан.
В ближайшие два дня на курорте сохранится штормовое предупреждение. Синоптики и МЧС предупреждают о сильных снегопадах и лавинной опасности в горах. На побережье ожидаются дожди, грозы, град и ветер скоростью до 23 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках и селевые потоки в Сочи и на федеральной территории «Сириус». На море прогнозируется шторм до шести баллов, поэтому зимние пляжи остаются закрытыми.