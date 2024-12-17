Аэропорт и инфраструктура Сочи работают в штатном режиме

В ближайшие два дня на курорте сохранится штормовое предупреждение. Синоптики и МЧС предупреждают о сильных снегопадах и лавинной опасности в горах. На побережье ожидаются дожди, грозы, град и ветер скоростью до 23 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках и селевые потоки в Сочи и на федеральной территории «Сириус». На море прогнозируется шторм до шести баллов, поэтому зимние пляжи остаются закрытыми.