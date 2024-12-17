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Ростовчанам объяснили, почему банки урезали лимиты по кредитным картам

Экономист Остапкович объяснил, почему банки урезали лимиты по кредитным картам.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области объяснили, почему банки урезали лимиты по кредитным картам. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на экономиста Георгия Остапковича.

По словам специалиста, банки стали более обстоятельно подходить к выдаче кредитов, в том числе и по кредитным картам. Одной из причин стала неопределенность в экономике на сегодняшний день.

— Банки боятся, что им не вернут в полном объеме кредиты, поэтому только удовлетворяют, как они считают, минимум 80 или 90 процентов возврата кредита, — объяснил собеседник.