Ростовчанам объяснили, почему банки урезали лимиты по кредитным картам

Жителям Ростовской области объяснили, почему банки урезали лимиты по кредитным картам. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на экономиста Георгия Остапковича.
По словам специалиста, банки стали более обстоятельно подходить к выдаче кредитов, в том числе и по кредитным картам. Одной из причин стала неопределенность в экономике на сегодняшний день.
— Банки боятся, что им не вернут в полном объеме кредиты, поэтому только удовлетворяют, как они считают, минимум 80 или 90 процентов возврата кредита, — объяснил собеседник.