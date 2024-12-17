125 предостережений получили управляющие компании Иркутска из-за плохой уборки

— По обращениям жителей и во время регулярного мониторинга дворов заметили, что тротуары, лестницы, подходы к детским и спортивным площадкам, а также проезды вдоль домов не очищают от снега, наледи и гололеда. Сегодня подсыпка тропинок и дорог — наиболее актуальная задача, — прокомментировали в комитете по управлению Ленинским округом.