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125 предостережений получили управляющие компании Иркутска из-за плохой уборки

Специалисты за три дня должны очистить улицы города от снега и наледи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске за прошедший месяц в адрес организаций, обслуживающий жилой фонд, направили 125 предостережений. Все они связанны с некачественным содержанием дворов. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— По обращениям жителей и во время регулярного мониторинга дворов заметили, что тротуары, лестницы, подходы к детским и спортивным площадкам, а также проезды вдоль домов не очищают от снега, наледи и гололеда. Сегодня подсыпка тропинок и дорог — наиболее актуальная задача, — прокомментировали в комитете по управлению Ленинским округом.

На устранение нарушений организациям дали три дня. За это время они должны привести улицы города в порядок, иначе им выдадут повторное предостережение и применят меры прокурорского реагирования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что черного грифа откормили на 3,5 килограмма в Иркутском зоопарке.