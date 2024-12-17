125 предостережений получили управляющие компании Иркутска из-за плохой уборки

В Иркутске за прошедший месяц в адрес организаций, обслуживающий жилой фонд, направили 125 предостережений. Все они связанны с некачественным содержанием дворов. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— По обращениям жителей и во время регулярного мониторинга дворов заметили, что тротуары, лестницы, подходы к детским и спортивным площадкам, а также проезды вдоль домов не очищают от снега, наледи и гололеда. Сегодня подсыпка тропинок и дорог — наиболее актуальная задача, — прокомментировали в комитете по управлению Ленинским округом.
На устранение нарушений организациям дали три дня. За это время они должны привести улицы города в порядок, иначе им выдадут повторное предостережение и применят меры прокурорского реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что черного грифа откормили на 3,5 килограмма в Иркутском зоопарке.