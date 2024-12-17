Подтверждена важная роль серотонина в созревании яйцеклеток

Ученые пришли к такому выводу во время наблюдений за тем, как меняется уровень активности большого числа генов, связанных с серотонином, в созревающих женских половых клетках мышей на разных стадиях их развития, а также в клетках их зародышей. Для получения подобных сведений ученые периодически извлекали «заготовки» и зрелые половые клетки из яичников мышей, а также получали образцы клеток из эмбрионов на первых стадиях их формирования.