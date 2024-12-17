Подтверждена важная роль серотонина в созревании яйцеклеток

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Биологи из России доказали, что гормон серотонин играет критически важную роль в созревании женских половых клеток и в передаче межклеточных сигналов, связанных с их формированием и с первыми стадиями развития зародыша. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Наше исследование показывает, что молекулярные пути, в которые вовлечен серотонин, запускаются на самых ранних стадиях развития млекопитающих. Поскольку серотонин важен для созревания яйцеклеток и формирования зародыша, эти пути можно искусственно активировать, чтобы улучшать качество половых клеток и эмбрионов, что, в свою очередь, может помочь в лечении бесплодия», — пояснил доцент МГУ имени Ломоносова Денис Никишин, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Ученые пришли к такому выводу во время наблюдений за тем, как меняется уровень активности большого числа генов, связанных с серотонином, в созревающих женских половых клетках мышей на разных стадиях их развития, а также в клетках их зародышей. Для получения подобных сведений ученые периодически извлекали «заготовки» и зрелые половые клетки из яичников мышей, а также получали образцы клеток из эмбрионов на первых стадиях их формирования.
Используя эти клетки, проследили за тем, как менялась концентрация молекул большого числа цепочек матричной РНК, своеобразных «рабочих копий» генов, на разных стадиях развития будущих половых клеток и эмбрионов. Проведенные учеными замеры показали, что на протяжении всего созревания яйцеклетки и на первых этапах развития зародыша, в клетках были активны гены, кодирующие пять различных рецепторов серотонина, а также ген Tph2, связанный с первым этапом синтеза данного гормона.
Это открытие заставило исследователей изучить то, в каких частях клеток скапливался серотонин, для чего ученые обработали зародыши и яйцеклетки при помощи светящихся антител, способных соединяться с молекулами данного гормона. Эти опыты показали, что серотонин присутствовал в основном в окрестностях мембран клеток, а также внутри так называемых везикул — микроскопических пузырьков, при помощи которых клетки обмениваются химическими сигналами.
Подавление их формирования приводит к сильному снижению в концентрации серотонина в яйцеклетках, что указывает на важную роль везикул в круговороте данного гормона в половых и зародышевых клетках. Последующие опыты покажут, какую роль играют различные типы серотониновых рецепторов в созревании половых клеток и в формировании зародыша на первых стадиях его развития, подытожили ученые.