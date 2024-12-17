Олбани
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В микрорайоне Кольцово продлили сроки закрытия движения

В Екатеринбурге до 30 января продлили сроки закрытия движения по улице Спутников (от Авиаторов до переулка Утренний), которая расположена в микрорайоне Кольцово.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На данном участке АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» проводит реконструкцию теплосети. Сроки продлены до 30 января 2025 года.

На закрытым участке установят дорожные знаки и указатели. Для пешеходов будет организован безопасный проход.

«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», — добавили в мэрии.

«МК-Урал» ранее писал, что улица Пехотинцев в Екатеринбурге будет закрыта для движения транспорта с 20 по 23 декабря. На маршруты общественного транспорта перекрытие не повлияет.

Причина ограничений — работа специалисты ООО «Габарит — Е», которые займутся монтажом водопроводных коммуникаций.