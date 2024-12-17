В микрорайоне Кольцово продлили сроки закрытия движения

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
На данном участке АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» проводит реконструкцию теплосети. Сроки продлены до 30 января 2025 года.
На закрытым участке установят дорожные знаки и указатели. Для пешеходов будет организован безопасный проход.
«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», — добавили в мэрии.
«МК-Урал» ранее писал, что улица Пехотинцев в Екатеринбурге будет закрыта для движения транспорта с 20 по 23 декабря. На маршруты общественного транспорта перекрытие не повлияет.
Причина ограничений — работа специалисты ООО «Габарит — Е», которые займутся монтажом водопроводных коммуникаций.