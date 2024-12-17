Олбани
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Aphex Twin неожиданно выпустил сборник From The Merch Desk (2016−2023)

Ирландский электронный музыкант Aphex Twin без предупреждения представил на лейбле Warp Records сборник From The Merch Desk (2016−2023). В него вошли 38 ранее не издававшихся треков.

Источник: Звук

Ирландский электронный музыкант Aphex Twin без предупреждения представил на лейбле Warp Records сборник From The Merch Desk (2016−2023). В него вошли 38 ранее не издававшихся треков.

Композиции в лонгплее до этого были доступны только на виниловых пластинках, продававшихся последние несколько лет на концертах и диджей-сетах Aphex Twin в Великобритании.

В октябре исполнитель выпустил расширенное издание альбома Selected Ambient Works Volume II, увидевшего свет в 1994 году. В релизе оказался трек #19, ранее также публиковавшийся только в виниловом формате.