Aphex Twin неожиданно выпустил сборник From The Merch Desk (2016−2023)

Ирландский электронный музыкант Aphex Twin без предупреждения представил на лейбле Warp Records сборник From The Merch Desk (2016−2023). В него вошли 38 ранее не издававшихся треков.
Композиции в лонгплее до этого были доступны только на виниловых пластинках, продававшихся последние несколько лет на концертах и диджей-сетах Aphex Twin в Великобритании.
В октябре исполнитель выпустил расширенное издание альбома Selected Ambient Works Volume II, увидевшего свет в 1994 году. В релизе оказался трек #19, ранее также публиковавшийся только в виниловом формате.