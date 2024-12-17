С 1 января 2025 года в Омской области введут туристический налог

Как и в Омске, в 2025 году ставка сбора в сельских поселениях региона составит 1% от стоимости суток проживания. В 2026 году она увеличится до 2%, а в 2027 — до 3%. В 2028 году туристы будут платить уже 4% от стоимости суток, а с 2029 года ставка составит 5% от налоговой базы. Минимальная сумма сбора составит 100 рублей за сутки проживания.