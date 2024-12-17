С 1 января 2025 года в Омской области введут туристический налог

Налог будут взимать в городе Омске и в 21 сельском поселении региона. Такое решение приняли депутаты местных советов.
Большинство поселений, которые приняли такое решение являются привлекательными для туристов. В Омском районе это любимое омичами Чернолучье, Ачаир, Красноярка. А также Калининское, Розовское, Комсомольское, Петровское, Усть-Заостровское, Пушкинское, Богословское, Дружинское сельские поселения. В Любинском районе сбор будет взиматься в Красноярском, Камышловском и Любино-Малоросском поселениях.
Также местные депутаты решили, что сбор должны платить туристы, приезжающие в Борчанское, Алексеевское и Георгиевское поселения Кормиловского района, Крутинское и Яманское поселения Крутинского района и Артынское поселение Муромцевского района.
Фактически сбор будут платить сами туристы, и его стоимость будет добавлена к стоимости проживания в гостинице. С 2025 года гостиницы, где введён сбор, должны будут ежеквартально подавать налоговые декларации. Это нужно делать не позднее 25 числа следующего месяца после окончания отчётного налогового периода. Сам сбор необходимо уплатить не позднее 28 числа.
Как и в Омске, в 2025 году ставка сбора в сельских поселениях региона составит 1% от стоимости суток проживания. В 2026 году она увеличится до 2%, а в 2027 — до 3%. В 2028 году туристы будут платить уже 4% от стоимости суток, а с 2029 года ставка составит 5% от налоговой базы. Минимальная сумма сбора составит 100 рублей за сутки проживания.
Утверждены и категории отдыхающих, на которых туристический налог распространяться не будет. Это Герои Российской Федерации, ветераны и инвалиды боевых действий, дети-инвалиды и представители других категорий, которые имеют соответствующую льготу. В Омске к этому списку добавили детей до 18 лет, которые участвуют в спортивных соревнованиях на территории города, а также тех, кто сопровождает юных спортсменов, детей-инвалидов и инвалидов I группы.