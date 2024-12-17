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Мэр Уфы показал, как работает новая снегоплавильная установка

Она расположена на ул. Сагита Агиша.

Источник: Телеграм-канал Ратмира Мавлиева

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал, как работает новая снегоплавильная установка на ул. Сагита Агиша. Фотографии он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Общая мощность двух снегоплавилок достигает 3 тысяч кубометров снега в сутки», — написал градоначальник.

Ратмир Мавлиев напомнил, что такие объекты необходимо построить в каждом районе города. Это обеспечит достаточную скорость уборки снега.

«14 лет в Уфе этим вопросом не занимались, сейчас нагоняем. Во время обильных снегопадов дополнительно будем привлекать арендованную коммунальную технику», — написал мэр.