Мэр Уфы показал, как работает новая снегоплавильная установка

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал, как работает новая снегоплавильная установка на ул. Сагита Агиша. Фотографии он опубликовал в своем телеграм-канале.
«Общая мощность двух снегоплавилок достигает 3 тысяч кубометров снега в сутки», — написал градоначальник.
Ратмир Мавлиев напомнил, что такие объекты необходимо построить в каждом районе города. Это обеспечит достаточную скорость уборки снега.
«14 лет в Уфе этим вопросом не занимались, сейчас нагоняем. Во время обильных снегопадов дополнительно будем привлекать арендованную коммунальную технику», — написал мэр.