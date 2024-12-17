Воробьев сообщил о запуске движения по Мытищинской хорде

Он уточнил, что за четыре года построено 16 км четырехполосной дороги, 11 мостов и путепроводов, шесть развязок. «Рассчитываем, что в сутки по хорде будет проезжать примерно 30 тыс. автомобилей. Всего же изменения коснутся 850 тыс. человек — это жители Мытищ, Долгопрудного, Пушкино, Королева и других округов», — добавил губернатор.