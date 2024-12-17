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Где в Беларуси 18 декабря пройдет снег и дождь, рассказали синоптики

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Где в Беларуси 18 декабря пройдет снег и дождь, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Олбани: +7° 7 м/с 93% 754 мм рт. ст. -1°
Источник: БЕЛТА

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром преимущественно по северо-востоку, днем местами пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Так, в Бресте и Гродно ожидается дождь, в Витебске и Могилеве — снег, мокрый снег, переходящий в дождь. В Минске будет без существенных осадков (вероятность их выпадения — 10−15%). В Гомеле ожидается сухая погода. В отдельных районах возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, днем с переходом на южный 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью и утром местами до 15−18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 по северу до плюс 4 по юго-западу, днем — от минус 4 по северу до плюс 7 по юго-западу.