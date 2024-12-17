Где в Беларуси 18 декабря пройдет снег и дождь, рассказали синоптики

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром преимущественно по северо-востоку, днем местами пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Так, в Бресте и Гродно ожидается дождь, в Витебске и Могилеве — снег, мокрый снег, переходящий в дождь. В Минске будет без существенных осадков (вероятность их выпадения — 10−15%). В Гомеле ожидается сухая погода. В отдельных районах возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, днем с переходом на южный 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью и утром местами до 15−18 м/с.