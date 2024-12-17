Рождество в 2025 году: что важно знать о празднике и какие обычаи следует соблюдать

«Очень важным всегда считалось сохранение святости праздника. Вино, конечно же, разрешалось, но лишь в меру. Нельзя было омрачать праздник объедением и, тем более, опитием. Люди поздравляли друг друга, а дети ходили славить Христа по домам. Рождественские колядки больше западная традиция, пришедшая к нам через Украину, но полностью христианская. После Рождества идут Святки — время, когда нет поста даже по средам и пятницам до самого Богоявления — 18 января. Во время Святок отмечаем и Старый Новый год 14 января», — отметил священник.