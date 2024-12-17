Рождество в 2025 году: что важно знать о празднике и какие обычаи следует соблюдать

Рождество Христово — один из самых значимых праздников в христианской традиции, который отмечают по-разному в разных странах и церквях. Несмотря на различия в обрядах, радость появления на свет Спасителя объединяет миллионы людей по всему миру. «Газета.Ru» выяснила, как зародилась традиция празднования Рождества, какие символы и ритуалы связаны с этим днем у православных, а также что принято делать в праздник и чего следует избегать.
Когда отмечают Рождество Христово в 2025 году.
Рождество Христово, которое православные преимущественно отмечают по юлианскому календарю, приходится на 7 января. Этот календарь сохраняют Русская, Грузинская, Иерусалимская, Сербская православные церкви, а также Православная церковь Чешских земель и Словакии, Польская церковь, Китайская и Японская автономные церкви и монастыри Святой горы Афон. В то же время некоторые другие православные церкви празднуют Рождество 25 декабря, следуя новоюлианскому или григорианскому календарю, который совпадает с гражданским летоисчислением.
Различие между календарями связано с особенностями расчета продолжительности года. Григорианский календарь, который ввели в 1582 году, точнее отражает длину солнечного года, из-за чего он опережает юлианский календарь на 13 дней.
История праздника Рождества Христова.
Событие Рождества Христова описано в Евангелиях от Матфея и Луки. Согласно писанию, Иисус Христос родился в городе Вифлееме, исполнив древнее пророчество о месте рождения Мессии: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных».
Однажды Дева Мария, будучи беременной, и ее муж-старец Иосиф отправились в Вифлеем из Назарета для участия в переписи населения, которую объявил римский император Август. Поскольку Иосиф происходил из рода Давидова, он должен был зарегистрироваться именно в Вифлееме — городе своих предков. В то время там находилось большое количество людей, из-за чего места на постоялых дворах не осталось.
Семья Иосифа не смогла найти подходящего приюта. Тогда им предложили укрыться в пещере возле города, которая была местом для содержания скота. Именно там и родился Христос, которого Мария положила в ясли — кормушку для животных.
Рождение Иисуса ознаменовалось чудесными событиями, которые стали знаковыми для всего мира. В ту ночь ангелы явились простым пастухам, которые стерегли стада недалеко от Вифлеема. Один из них сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь». Пастухи первыми поспешили увидеть младенца.
Тем временем на Востоке зажглась необычайно яркая звезда, которая стала путеводным знаком для волхвов — мудрецов и астрономов своего времени. Они отправились в далекое путешествие, следуя за звездой, чтобы поклониться новорожденному Царю. Волхвы принесли ему три дара: золото — символ царской власти, ладан — знак божественной природы и смирну — ароматное масло, символизирующее страдания и смерть, которые предстояло претерпеть Христу во имя спасения человечества.
Установление даты празднования Рождества Христова.
Примечательно, что в первые века христианства Рождество не выделяли как самостоятельный праздник, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко. Главным торжеством была Пасха — праздник Воскресения Христова, который символизировал победу над смертью и спасение человечества. Однако с распространением христианства появилась необходимость установить отдельную дату для празднования рождения Иисуса Христа.
В IV веке, после признания христианства официальной религией Римской империи, церковь утвердила празднование Рождества 25 декабря. По одной из версий, эта дата была выбрана, чтобы вытеснить языческие торжества в честь зимнего солнцестояния, посвященные победе света над тьмой, придав им христианский смысл. С этого времени Рождество стало одним из важнейших праздников христианской традиции.
Византийская церковь разработала торжественный богослужебный чин, включающий ночную литургию, чтение евангельских текстов о рождении Христа и пение праздничных гимнов. К Рождеству был приурочен сорокадневный Рождественский пост, символизирующий духовную подготовку к встрече со Спасителем.
В России Рождество Христово начали отмечать после принятия христианства в 988 году. Праздничные богослужения в храмах соседствовали с народными обрядами, которые включали колядование, приготовление кутьи — особого блюда из зерновых, меда и орехов, а также посещение соседей и родственников с пожеланиями добра и благополучия.
После революции 1917 года празднование Рождества оказалось под запретом. В атеистической политике СССР религиозные торжества были объявлены пережитком прошлого, и многие рождественские традиции постепенно забылись.
Рождественская елка стала считаться буржуазным пережитком. Лишь в середине 1930-х годов она вновь появилась в домах, но уже как атрибут Нового года, лишенный религиозного значения. С конца XX века елка постепенно вернула себе символическое место в рождественской традиции.
Рождественские традиции.
В православной традиции празднику Рождества предшествует 40-дневный Рождественский пост, который начался 28 ноября 2024 года и завершится вечером 6 января 2025 года. Во время этого периода верующие готовятся к празднику через молитву, покаяние и воздержание от мясной и молочной пищи, а также от излишних развлечений.
Особое значение имеет Сочельник, который наступает накануне Рождества — 6 января. В этот день принято готовить особое постное блюдо — сочиво (кашу из зерен с медом и орехами), а сама трапеза начинается только после появления первой — вифлеемской — звезды на небе.
Вечером 6 января проводится праздничное богослужение — Рождественский сочельник, который плавно переходит в ночную литургию. Христиане собираются в храмах, чтобы встретить праздник с молитвой и благодарностью. После завершения литургии наступает время радости и праздничных угощений, поскольку пост уже позади.
На Рождество принято накрывать богатый стол. Традиционно трапезу украшают кутьей — блюдом из зерен, меда, орехов и сухофруктов. Она считается символом единства и благополучия. Кроме того, наконец в рацион верующих возвращаются мясные и рыбные блюда, поэтому в Рождество часто можно увидеть запеченного гуся или утку, пироги, холодец, жаркое и всевозможные сладости.
«Очень важным всегда считалось сохранение святости праздника. Вино, конечно же, разрешалось, но лишь в меру. Нельзя было омрачать праздник объедением и, тем более, опитием. Люди поздравляли друг друга, а дети ходили славить Христа по домам. Рождественские колядки больше западная традиция, пришедшая к нам через Украину, но полностью христианская. После Рождества идут Святки — время, когда нет поста даже по средам и пятницам до самого Богоявления — 18 января. Во время Святок отмечаем и Старый Новый год 14 января», — отметил священник.
Еще одной традицией является колядование, которое до сих пор популярно в России, Украине и Белоруссии. Дети и взрослые ходят по домам, поют колядки — рождественские песни с пожеланиями здоровья и благополучия, а взамен получают приятные угощения. Также принято украшать дома и храмы, устанавливать рождественскую елку и вертеп — сцену рождения Христа.
Что можно и нельзя делать в праздник.
В этот день принято посещать храм и участвовать в праздничной литургии. Также церковь рекомендует проводить время с семьей, разделяя радость праздника за праздничной трапезой. Это время проявления милосердия, помощи нуждающимся, дарения подарков и внимания одиноким.
Допускается умеренное веселье, например, пение рождественских песен и колядование. Важно, чтобы праздник сопровождался молитвой, благодарностью и размышлениями о духовном смысле Рождества.
Нежелательно в этот день грустить, ссориться или поддаваться негативным эмоциям. Физического труда без необходимости также следует избегать, так как праздник считается днем отдыха.
Злоупотребление алкоголем и другие излишества недопустимы, так же как и участие в гаданиях и магических практиках, которые противоречат христианской вере. Кроме того, важно не ограничиваться только внешними атрибутами праздника, забывая о его духовной составляющей.