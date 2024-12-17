В Иркутской области отремонтировали 280 километров дорог по нацпроекту

Итоги сезона ремонта дорог подвели в Иркутской области. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» удалось привести в порядок 280 километров трасс областного и местного значения. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделялось 12,6 млрд рублей.
— По протяженности дорог наша область занимает второе место в Сибирском федеральном округе. У нас 12 тысяч километров дорог регионального значения, из них 2,2 тысячи километров входят в опорную сеть Российской Федерации. Сейчас задан хороший темп для их приведения в нормативное состояние, — отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Завершены работы на нескольких крупных участках. Например на трассе из Тайшета в Братск восстановлено 20 километров покрытия, работы там проводились в течение двух лет. Привели в нормативное состояние 30-километровый отрезок дороги Братск-Усть-Илимск. Два участка по 10 километров отремонтированы в Черемховском районе, причем в обоих случаях дороги из гравийных стали асфальтовыми.
Особое внимание уделяется дорогам, по которым проходят туристические маршруты. В этом году велись работы на острове Ольхон, по направлению к Листвянке, на трассе Иркутск — Оса — Усть-Уда, по которой местные жители добираются до популярных берегов Братского водохранилища.
Кроме того, активно ремонтировались дороги в крупных городах региона: Иркутске, Ангарске, Братске, Черемхово, Шелехове и Усолье-Сибирском, всего 52 участка протяженностью 60 километров.