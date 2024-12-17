В Иркутской области отремонтировали 280 километров дорог по нацпроекту

Завершены работы на нескольких крупных участках. Например на трассе из Тайшета в Братск восстановлено 20 километров покрытия, работы там проводились в течение двух лет. Привели в нормативное состояние 30-километровый отрезок дороги Братск-Усть-Илимск. Два участка по 10 километров отремонтированы в Черемховском районе, причем в обоих случаях дороги из гравийных стали асфальтовыми.