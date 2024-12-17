ОНПЗ рассказал о лучших практиках соцподдержки сотрудников и их семей

Представители предприятия выступили на демографическом форуме в Красноярске. Среди 650 участников — представители общественных и молодежных организаций, деловых и научных сообществ из регионов РФ. Эксперты высоко оценили комплексный подход программ ОНПЗ по улучшению качества жизни своих сотрудников и членов их семей.
«Чтобы работники могли профессионально реализовать себя и при этом принимать решение о рождении детей, необходима качественная поддержка сотрудников со стороны работодателя. Омский НПЗ имеет колоссальный опыт в этом направлении», — отметила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.
На предприятии действует система материальной поддержки работников с детьми: выплата при рождении ребенка, помощь многодетным семьям, путевки в детские лагеря, санаторно-курортное лечение и отдых для детей и родителей.
«Омский НПЗ ведет системную работу, охватывающую все составляющие благополучия наших сотрудников — от медицины до образования и спорта. Один из приоритетов социальной политики предприятия — поддержка молодых и многодетных родителей, укрепление семейных ценностей. Пристальное внимание к повышению качества жизни сотрудников и их семей помогает создавать сплоченный коллектив, где каждый чувствует себя частью команды», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
В этом году ОНПЗ стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Жюри конкурса особо отметило программу «Здоровье и благополучие», которую предприятие реализует с 2021 года, и эффективную реализацию социальных гарантий для сотрудников.