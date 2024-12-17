ОНПЗ рассказал о лучших практиках соцподдержки сотрудников и их семей

«Омский НПЗ ведет системную работу, охватывающую все составляющие благополучия наших сотрудников — от медицины до образования и спорта. Один из приоритетов социальной политики предприятия — поддержка молодых и многодетных родителей, укрепление семейных ценностей. Пристальное внимание к повышению качества жизни сотрудников и их семей помогает создавать сплоченный коллектив, где каждый чувствует себя частью команды», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.