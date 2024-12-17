Десятки ёлок зажгут в Астане

«В жилых массивах “Өндіріс” (пересечение ул. Акбидай и Кеменгерулы) и “Кирпичный” (пересечение ул. Чехоева и Жолымбетской), дачном массиве “Қоянды” каждый сможет насладиться красотой 8-метровых елок и уютной атмосферой, покататься на катке. Кроме того, по району будут расположены две пятиметровые конусные елки по адресам Кеншилер 5 и Досмухамедулы 6. В районе Нура также масштабное новогоднее оформление, в 9 локациях будут зажжены новогодние елки. 25-метровая главная елка будет установлена на парковке стадиона “Астана Арена”, где будет проходить праздничная программа и новогодние развлечения: катки, горки и фотозоны. В Центральном парке залит линейный каток длиной 290 метров, можно прокатиться с горок, можно сделать снимки в фотозонах: сани Деда Мороза и камин с подарками. У Центрального входа установлена 22-метровая елка, которая тоже засияет огнями 18 декабря».