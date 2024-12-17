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На уфимской улице Сагита Агиша начала работать вторая снегоплавильня

В Уфе начала функционировать третья снегоплавильная установка.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе начала функционировать третья снегоплавильная установка. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

На улице Сагита Агиша это уже второй объект такого рода, первый построили осень прошлого года. На объекты свозят снег с территории трех районов столицы Башкирии. Общая мощность двух установок достигает трех тысяч кубометров снега в сутки.

В своей публикации Мавлиев отметил, что для приемлемой скорости уборки города от снега необходимы такие пункты в каждом районе города.

— 14 лет в Уфе этим вопросом не занимались, сейчас нагоняем. Во время обильных снегопадов дополнительно будем привлекать арендованную коммунальную технику, — заявил мэр.

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