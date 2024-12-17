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Стало известно, когда в Краснодаре на улице Московской пойдут трамваи

В настоящее время специалисты засыпают котлован песком и щебнем, уплотняют инертный материал.

Стало известно, когда в Краснодаре на улице Московской пойдут трамваи, сообщает «Краснодарские известия» со ссылкой на МУП «КТТУ».

В конце ноября на улице Московской произошел провал грунта. Из-за этого временно изменились маршруты общественного транспорта.

По словам директора МУП «КТТУ» Александра Грачева, специалисты завершат работы 17 декабря. В настоящее время они засыпают котлован песком и щебнем, уплотняют инертный материал.

После восстановления участка потребуется около пяти часов на подготовку. Если все работы будут успешно завершены, то движение трамваев восстановят утром 18 декабря.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре на ул. Московской завершили ремонт коллектора. Специалисты убрали перекачивающую насосную станцию и пустили воду по самотечной канализации. Для приведения сети в полный порядок идет чистка водопровода.