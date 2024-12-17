Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж

Законопроектом уголовная ответственность разделяется в зависимости от степени вовлеченности в преступление и тяжести мятежа. Так, за организацию мятежа или руководство будут лишать свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. За участие в мятеже сохраняется действующее наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.