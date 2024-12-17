Москва стала победителем национальной экспертной премии в области туризма

Столица победила в номинации «Место, регион, курорт» национальной экспертной премии в области туризма Gold Stars Discovery. Конкуренцию Москве составили природные парки и экологические курорты Алтайского края и Дальнего Востока, а также Санкт-Петербург. Жюри отметило неослабевающий интерес путешественников к столице: за девять месяцев этого года ее посетили 19,7 миллиона гостей. Оставаться одним из главных российских туристических направлений Москве позволяют создание новых экскурсионных маршрутов, внимание к актуальным тенденциям и совершенствование среды города, а также обогащение его афиши яркими и масштабными событиями. Современная столица — это около двух тысяч гостиниц и других объектов размещения, более 22 тысяч гастрозаведений и более тысячи парков и зеленых зон.