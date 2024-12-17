Москва стала победителем национальной экспертной премии в области туризма

Столица победила в номинации «Место, регион, курорт» национальной экспертной премии в области туризма Gold Stars Discovery. Конкуренцию Москве составили природные парки и экологические курорты Алтайского края и Дальнего Востока, а также Санкт-Петербург. Жюри отметило неослабевающий интерес путешественников к столице: за девять месяцев этого года ее посетили 19,7 миллиона гостей. Оставаться одним из главных российских туристических направлений Москве позволяют создание новых экскурсионных маршрутов, внимание к актуальным тенденциям и совершенствование среды города, а также обогащение его афиши яркими и масштабными событиями. Современная столица — это около двух тысяч гостиниц и других объектов размещения, более 22 тысяч гастрозаведений и более тысячи парков и зеленых зон.
Редакционный совет журнала Discovery отметил наградой планировщик путешествий сервиса Russpass — его назвали выдающимся туристическим проектом 2024 года. Он не только помогает создавать индивидуальный маршрут для предстоящей поездки в несколько кликов, но и позволяет делиться им с друзьями и близкими. Конструктор — часть сервиса Russpass. В нем можно полностью спланировать поездку, забронировать номер в отеле или билеты, подобрать экскурсии и тематические события не только в Москве, но и по всей стране. Сегодня сервис объединяет туристические предложения 85 регионов России.
Премия Gold Stars Discovery отмечает важные достижения в сфере туризма. В ней пять основных номинаций — это «Место, регион, курорт», «Инфраструктура», «Гастрономия», «Гостеприимство» и «Культурная программа».
Комитет по туризму города Москвы формирует устойчивый бренд столицы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год проходят события, которые объединяют жителей и гостей города. Зимой и летом все желающие могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным традициям столицы на «Московском чаепитии» или попробовать блюда «Московского завтрака» в одном из сотен ресторанов — участников проекта.