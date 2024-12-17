Сколько снежных барсов осталось в Казахстане

Как рассказал министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства 17 декабря 2024 года, сейчас порядка 70% мест обитания снежного барса защищены статусом особо охраняемых природных территорий.
«Активно применяются современные методы учета и мониторинга, используются фотоловушки и спутниковая телеметрия. 11 особей барса помечены спутниковыми ошейниками».
Популяция снежного барса в Казахстане за последние десятилетия претерпела значительные изменения. По оценке ученых, численность барса на начало 1980-х годов была определена в 180−200 особей, однако в 1990-х годах она упала до критических уровней в 80−100 особей.
Благодаря принимаемым усилиям по охране и мониторингу удалось увеличить численность снежного барса до 180 особей.