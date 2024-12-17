На Майорке обнаружены останки древнейших саблезубых звероящеров

Как объясняют Фортуни и его коллеги, горгонопсы представляли собой одну из самых «продвинутых» разновидностей звероящеров-синапсидов, населявших Землю в палеозойскую эру. Они сочетали в себе признаки рептилий и млекопитающих и были доминирующими животными на Земле в каменноугольном и пермском периодах. В отличие от древних пресмыкающихся, они обладали продвинутой анатомией и сложно устроенным набором зубов, что позволяло им быстро бегать и питаться самой разнообразной пищей.