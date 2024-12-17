На Майорке обнаружены останки древнейших саблезубых звероящеров

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Ученые обнаружили на острове Майорка пока самые древние останки саблезубых звероящеров-горгонопсов, живших в приэкваториальных регионах Земли около 270−280 млн лет назад, в самом начале Пермского периода. Их открытие указывает на неожиданно раннее появление высших хищников палеозойской эры, сообщила пресс-служба Каталонского института палеонтологии (ICP).
«Это, предположительно, самый древний саблезубый звероящер-горгонопс, чьи останки были обнаружены палеонтологами за все время существования человечества. Возраст нашей находки с острова Майорка составляет как минимум 270 млн лет, что делает их значительно старше, чем останки других первых горгонопсов из прочих регионов Земли», — пояснил руководитель научной группы в ICP Хосеп Фортуни, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как объясняют Фортуни и его коллеги, горгонопсы представляли собой одну из самых «продвинутых» разновидностей звероящеров-синапсидов, населявших Землю в палеозойскую эру. Они сочетали в себе признаки рептилий и млекопитающих и были доминирующими животными на Земле в каменноугольном и пермском периодах. В отличие от древних пресмыкающихся, они обладали продвинутой анатомией и сложно устроенным набором зубов, что позволяло им быстро бегать и питаться самой разнообразной пищей.
Самые «продвинутые» и крупные звероящеры, горгонопсы и тероцефалы, больше напоминали по своей анатомии и облику саблезубых тигров времен ледникового периода, чем современных им четвероногих существ. Почти все виды этих древних существ стали известны ученым благодаря раскопкам в Сибири и на Урале, а также в ЮАР и других регионах Африки, которые находились в палеозойскую эру в высоких широтах.
Фортуни и его коллеги обнаружили первые экваториальные останки горгонопсов, которые при этом претендуют на роль самых древних представителей этой разновидности звероящеров, во время раскопок в муниципалитете Баньяльбуфар, расположенном на северо-западе острова Майорка. Здесь ученые обнаружили в породах начала Пермской эры сразу несколько фрагментов костей горгонопса средних размеров, в том числе осколки черепа, несколько позвонков, клыков и ребер, бедренную кость и почти полный набор костей ног.
Проведенный учеными анализ показал, что обнаруженное ими существо, еще не получившее имени, является пока самым древним горгонопсом — возраст его останков составляет как минимум 270−280 млн лет. Это является первым свидетельством в пользу того, что саблезубые звероящеры впервые возникли в засушливых экваториальных регионах, где климат позволял им охотиться на крупную добычу у водопоев, подытожили Фортуни и его коллеги.