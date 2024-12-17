Задержанный зампред правительства Омской области Цуканов подал апелляцию

Напомним, что Цуканова задержали 12 декабря и доставили в Москву, где обвинили по части 4 статьи 160 УК РФ, то есть в присвоении или растрате, совершённых в особо крупном размере. На время следствия он отстранён от исполнения обязанностей и руководства министерством цифрового развития. Его обязанности в министерстве исполняет его первый заместитель Максим Макаленко.