Задержанный зампред правительства Омской области Цуканов подал апелляцию

Заместитель председателя правительства Омской области Денис Цуканов подал апелляцию на решение Басманного суда Москвы. Эта информация была опубликована на сайте московских судов общей юрисдикции.
В настоящее время Денис Цуканов находится под домашним арестом. Вице-губернатора обвиняют в присвоении или растрате денежных средств, при этом следствие полагает, что преступление было совершено организованной группой и в особо крупном размере, превышающем 1 миллион рублей.
Напомним, что Цуканова задержали 12 декабря и доставили в Москву, где обвинили по части 4 статьи 160 УК РФ, то есть в присвоении или растрате, совершённых в особо крупном размере. На время следствия он отстранён от исполнения обязанностей и руководства министерством цифрового развития. Его обязанности в министерстве исполняет его первый заместитель Максим Макаленко.