Фонд капремонта Ростовской области подвел предварительные итоги работы в 2024 году

Фонд капитального ремонта Ростовской области подвел предварительные итоги работы в 2024 году. Работы проводились в домах, включенных в Краткосрочный план не только этого года, но и прошлого.
По словам руководителя, Фонд завершил переходящие договоры 2023 года. Работы проходили почти в 300 домах, включенных в Краткосрочный план прошлого года. Теперь из 1448 таких объектов капитально отремонтировано 1347. В остальных домах работы ведутся по графику.
— Согласно Краткосрочному плану, в 2024 году ремонт был запланирован в 1822 МКД. 608 из этих объектов готовы, — прокомментировала Дарья Шереметьева.
Она отметила, что региональное правительство продолжает оказывать поддержку в проведении капремонта. Власти субсидируют работы по замене лифтового оборудования и капремонту внутридомовых систем газоснабжения.
— В 2024 году из средств областного бюджета фонду для проведения этих работ была выделена субсидия в размере 653,7 млн рублей. В 2025 году Фонд рассчитывает, что субсидирование продолжится.