Никита Паремузов возглавил администрацию Советского района Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону бывшего депутата Никиту Паремузова утвердили в должности главы администрации Советского района донской столицы. Этот вопрос 17 декабря рассмотрели на заседании городской думы.
Управленца представил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. По словам сити-менеджера, Никита Паремузов начал свою трудовую деятельность в прокуратуре Ростовской области, там он проработал до 2014 года.
Потом до 2020 года специалист занимал должность юрисконсульта акционерного общества «Южный агротерминал», с 2022 по август 2024 года был первым заместителем генерального директора «Ростовской транспортной компании».
Также Никита Паремузов был депутатом городской думы VI и VII созывов. С 23 августа 2024 года по настоящее время работал в должности первого заместителя главы администрации Советского района Ростова-на-Дону, с сентября 2024 года исполняет обязанности главы районной администрации.
— Никита Артемович соответствует требованиям к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы. Характеризуется как компетентный руководитель, обладает широким кругозором, постоянно повышает свой профессиональный уровень, — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Напомним, ранее нового замглавы администрации назначили в Октябрьском районе Ростовской области.