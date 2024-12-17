Reuters: убийство генерала Игоря Кириллова в Москве организовала СБУ

Источники Telegram-канала уточнили, что самокат со взрывчаткой установили у подъезда дома ЖК «Среда» около четырех часов утра. Подрывникам нужно было наблюдать за всеми, кто входил в подъезд, и делать это они могли либо из припаркованного неподалеку автомобиля, либо ~из квартиры в доме напротив, используя бинокль~.