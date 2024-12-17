Reuters: убийство генерала Игоря Кириллова в Москве организовала СБУ

Убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова тщательно планировали. Источники Reuters утверждают, что теракт в Москве могли организовать украинские спецслужбы. СК возбудил уголовные дела по нескольким статьям и уже проверяет эту версию. Кто и как планировал покушение на Кириллова — в материале «Газеты.Ru».
Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Илью Поликарпова могли убить по заказу украинских спецслужб, сообщили источники агентства Reuters в Киеве.
«Это дело рук СБУ», — рассказал собеседник издания.
Он добавил, что украинские власти считают генерала «военным преступником» и «абсолютно законной целью». По словам источника, в Киеве Кириллова заподозрили в якобы применении запрещенного химического оружия против ВСУ.
Информацию подтвердили и собеседники «Би-би-си» — они тоже считают, что теракт в Москве организовала Служба безопасности Украины.
СК уже начал расследование уголовных дел — следователи устанавливают детали случившегося и опрашивают возможных свидетелей. Выяснилось, что покушение готовилось довольно тщательно, и за генералом Кирилловым могли следить из дома напротив.
Как организовали слежку.
Уголовное дело о гибели Кириллова и его помощника в связи со сложностью передали в Главное следственное управление СК России.
По информации Baza, следователи рассматривают несколько версий, как именно киллеры наблюдали за начальником войск РХБЗ.
Источники Telegram-канала уточнили, что самокат со взрывчаткой установили у подъезда дома ЖК «Среда» около четырех часов утра. Подрывникам нужно было наблюдать за всеми, кто входил в подъезд, и делать это они могли либо из припаркованного неподалеку автомобиля, либо ~из квартиры в доме напротив, используя бинокль~.
Следователи и сотрудники охраны УК составляют список квартир, которые сдавали в аренду в течение двух последних месяцев. Еще одна версия — за Кирилловым следили при помощи видеокамер жилого комплекса, которые, предположительно, взломали.
Погибли мгновенно.
В момент взрыва с Кирилловым находился его помощник Илья Поликарпов, рассказала ТАСС его супруга Наталья.
«Илья погиб, у нас остались двое маленьких детей — восьми и девяти лет. Он был большим патриотом и любил свою Родину», — заявила она.
В медицинских службах ТАСС уточнили, что военные в результате взрыва погибли мгновенно.
Оперативно-следственная группа продолжает работать на месте взрыва. К работе подключили сотрудников Главного управления криминалистики СК.
«В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования, в том числе фрагменты взрывного устройства», — сообщили в ведомстве.
По этим фрагментам и другим собранным доказательствам назначат экспертизы. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК.
К работе на месте привлекли и робота-сапера. Он обнаружил под одним из автомобилей подозрительный предмет. Сотрудники ФСБ уже забрали его для экспертизы. Самокат, в который заложили бомбу, тщательно исследуют.
Проблемный ЖК.
После убийства военных стало известно, что на протяжении нескольких лет жители ЖК «Среда» жаловались на работу управляющей компании и систем безопасности. Люди возмущались из-за отсутствия нормального видеонаблюдения, потому что ~камеры снимали в плохом качестве и не записывали происходящее на территории комплекса~, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Жильцы пожаловались и на захламленные самокатами, колясками и бесхозными предметами подъезды. Местные добавили, что в «Среде» нет опорного пункта полиции и нормального освещения, а сотрудники службы охраны якобы выпивали на рабочем месте. Жители добавили, что УК не реагировала на жалобы, не изменили ситуацию и письма в управу. Следователи приступили к опросу сотрудников безопасности ЖК.
За смерть Кириллова пообещали мстить.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал взрыв в Москве попыткой запугать россиян и остановить наступление армии в зоне СВО. Он пообещал, что Украина заплатит за убийство Игоря Кириллова.
«Этот теракт — агония бандеровского режима. Из последних сил он пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте», — объяснил Медведев.
Депутаты Госдумы почтили память генерала минутой молчания. По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, к убийству Кириллова могут быть причастны США, а не только украинские спецслужбы.