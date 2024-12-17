Воронежцы сообщили об отсутствии отопления в школе № 11

Читатели сообщили в редакцию РИА «Воронеж», что в понедельник, 16 декабря, в школе № 11 (улица Володарского, 60) не было отопления.
По словам родителей, несмотря на это, учеников не только не отпустили домой с уроков, но даже не разрешили сидеть на занятиях в куртках. Кроме того, читатели сообщают, что в этой школе уже в течение нескольких лет вообще не отапливается спортзал. В городском управлении образования и молодежной политики не смогли оперативно прояснить ситуацию.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало об открытии детского сада № 188. Учреждение закрывали из-за отсутствия отопления.