Омичам рассказали, какое наказание грозит за срубленную ёлку

В Омске прошла пресс-конференция, на которой обсудили подготовку региона к Новому году и заготовку хвойных деревьев. Заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства Иван Камчатный рассказал, что в этом году лесхозы региона заготовили более 8 тысяч елок для праздничных нужд.
По словам Камчатного, заготовка проводится исключительно в рамках рубок ухода в молодняках — на участках, где необходимо прореживание для улучшения роста леса. Традиционно эти работы выполняют в ноябре-декабре, как раз к новогодним праздникам.
Средняя стоимость сосен в омских лесхозах останется на уровне 350−600 рублей, в зависимости от высоты и места заготовки. Иван Камчатный напомнил, что самовольная рубка елок запрещена и строго наказывается. Нарушителям придется выплатить штраф, сумму ущерба, а в некоторых случаях им грозит и уголовная ответственность.
«В прошлом году 4 случая таких было. Один из нарушителей 9 штук спилил — это уже явно на продажу, это не просто для себя. Ему пришлось выплатить 45 тысяч рублей. Кроме того, это уголовная ответственность: она наступает при ущербе более 5000 рублей», — отметил Камчатный.
Перед праздниками в Омской области усиливают контроль за рубкой и продажей хвойных деревьев. Совместные рейды проводят специалисты лесного хозяйства и сотрудники полиции. Проверяют елочные базары, провоз деревьев и патрулируют леса, особенно в местах, где чаще всего могут происходить вырубки. В случае нарушения каждый срубленный ствол обойдется в 5500 рублей — это сумма ущерба и штрафа.
Таким образом, специалисты напоминают: легально купить елку намного дешевле, чем рисковать штрафом и уголовной ответственностью.