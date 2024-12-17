Омичам рассказали, какое наказание грозит за срубленную ёлку

«В прошлом году 4 случая таких было. Один из нарушителей 9 штук спилил — это уже явно на продажу, это не просто для себя. Ему пришлось выплатить 45 тысяч рублей. Кроме того, это уголовная ответственность: она наступает при ущербе более 5000 рублей», — отметил Камчатный.