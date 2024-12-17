Kedr Livanskiy представила сингл Spades on Hearts и клип на него

Московская электронная исполнительница Яна Кедрина, более известная как Kedr Livanskiy, выпустила трек Spades on Hearts. Песня стала первым релизом девушки за год.
В мрачной композиции слышатся отсылки к 80-м, дарквейву, музыке Кейт Буш, Enigma и даже Within Temptation. Сингл дополнил таинственный клип, созданный, по-видимому, при помощи нейросетей и отсылающий к фильму Тима Бертона «Сонная лощина» (2000). Яна в своем Telegram-канале недавно упоминала, что это любимая картина ее детства.
Летом прошлого года Kedr Livanskiy выпустила мини-альбом K-Notes.