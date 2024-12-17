Олбани
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще два жилых дома сносят в Алматы

В Алматы по решению суда под снос попали два жилых дома. Это 3-этажные дома, расположенные на одном участке в мкр. Нур-Алатау и по ул. К. Тауасарұлы, 71/21, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акимат Алматы

Об этом 17 декабря рассказали в управлении градостроительного контроля Алматы.

«В ходе внеплановой проверки установлено отсутствие полного пакета разрешительных документов, в результате в отношении собственников (физлица) приняты административные меры. Вскоре управлением был подан иск на снос объектов в Бостандыкский районный суд. 29 сентября 2023 года суд принял решение о сносе двух домов. 31 января 2024 года постановлением Алматинского суда решение районного суда оставлено без изменения».

сказано в сообщении.

Решение суда поступило в Департамент юстиции, где было возбуждено исполнительное производство.

Демонтаж собственники добровольно начали накануне.

В Алматы в рамках поручения акима города Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала прошлого года полностью или частично снесено 62 строительных объекта, в том числе жилые комплексы «Мечта», KHAN, «Алма Гарден» и другие.

недвижимость