Еще два жилых дома сносят в Алматы

Об этом 17 декабря рассказали в управлении градостроительного контроля Алматы.
«В ходе внеплановой проверки установлено отсутствие полного пакета разрешительных документов, в результате в отношении собственников (физлица) приняты административные меры. Вскоре управлением был подан иск на снос объектов в Бостандыкский районный суд. 29 сентября 2023 года суд принял решение о сносе двух домов. 31 января 2024 года постановлением Алматинского суда решение районного суда оставлено без изменения».
Решение суда поступило в Департамент юстиции, где было возбуждено исполнительное производство.
Демонтаж собственники добровольно начали накануне.
В Алматы в рамках поручения акима города Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала прошлого года полностью или частично снесено 62 строительных объекта, в том числе жилые комплексы «Мечта», KHAN, «Алма Гарден» и другие.