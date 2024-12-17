Житель богатейшего агрогородка Беларуси отдал мошенникам 50 тысяч рублей

По ссылке белорус заполнил анкеты, а затем зачислил на счет липовой криптобиржи первоначальный взнос в эквиваленте 10 тысяч долларов. Мошенники продемонстрировали белорусу виртуальный ощутимый доход и стали тянуть из мужчины деньги. В течение года белорус регулярно перечислял деньги аферистам, уверенный в высоких заработках, хотя видел только цифры в приложении, а не реальные деньги.