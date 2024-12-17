Житель богатейшего агрогородка Беларуси отдал мошенникам 50 тысяч рублей

Милиция ищет мошенников, которые обманули жителя богатейшего агрогородка в Беларуси. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Так, в милицию обратился 35-летний житель агрогородка Ольшаны, который называют неформальной огуречной столицей Беларуси и считают богатейшей деревней страны.
Выяснилось, что в октябре 2023-го сельчанин захотел заработать на криптовалюте. Он нашел тематический телеграм-канал и после общения с «куратором» пошел на предложенные аферистами условия.
По ссылке белорус заполнил анкеты, а затем зачислил на счет липовой криптобиржи первоначальный взнос в эквиваленте 10 тысяч долларов. Мошенники продемонстрировали белорусу виртуальный ощутимый доход и стали тянуть из мужчины деньги. В течение года белорус регулярно перечислял деньги аферистам, уверенный в высоких заработках, хотя видел только цифры в приложении, а не реальные деньги.
Однако после того, как сельчанин попытался вывести заработанное, ситуация стала накаляться. Сначала мошенники озвучивали различного рода проблемы, потом сказали о проблемах с выводом средств, пока наконец не заблокировали белоруса.
Когда ольшанец понял, что стал жертвой интернет-мошенников, он пошел в милицию. К тому моменту ущерб превысил 50 тысяч белорусских рублей.
Также старый друг нашел в белье минчанина почти 3000 долларов.
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