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Новосибирский паралимпиец получил медаль из рук Президента РФ

Новосибирцу Антону Кулятину была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

16 декабря в в Александровском зале Кремля прошла церемония вручения наград победителям XVII Паралимпийских Летних игр, прошедших в Париже летом 2024 года.

Государственные награды Российской Федерации спортсменам вручил Президент России Владимир Путин, сообщает правительство региона.

Двукратному бронзовому призеру Паралимпиады-2024 в беге на 500 и 1500 метров в классе Т13 новосибирцу Антону Кулятину была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В этот раз российские спортсмены участвовали в пяти из 22 видов спорта и сумели завоевать 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.

На жалобы родителей о поборах отреагировал новосибирский министр. Во всех бюджетных спортивных учреждениях предполагаются бесплатные занятия.

В Новосибирске чемпион мира по бодифитнесу Мануйленкова раскрыла свой успех. Девушка призналась, что пришла в спорт уже будучи взрослой.