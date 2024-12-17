Новосибирский паралимпиец получил медаль из рук Президента РФ

16 декабря в в Александровском зале Кремля прошла церемония вручения наград победителям XVII Паралимпийских Летних игр, прошедших в Париже летом 2024 года.
Государственные награды Российской Федерации спортсменам вручил Президент России Владимир Путин, сообщает правительство региона.
Двукратному бронзовому призеру Паралимпиады-2024 в беге на 500 и 1500 метров в классе Т13 новосибирцу Антону Кулятину была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В этот раз российские спортсмены участвовали в пяти из 22 видов спорта и сумели завоевать 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.
На жалобы родителей о поборах отреагировал новосибирский министр. Во всех бюджетных спортивных учреждениях предполагаются бесплатные занятия.
В Новосибирске чемпион мира по бодифитнесу Мануйленкова раскрыла свой успех. Девушка призналась, что пришла в спорт уже будучи взрослой.