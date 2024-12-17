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Два детсада и больше 20 домов остались без отопления в Краснодаре

Порыв на сетях теплоснабжения оставил без отопления два детсада и больше домов в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

Два детсада и больше 20 домов остались без отопления в Краснодаре. Причиной стал порыв на сетях теплоснабжения.

Так, тепла нет в домах по улицам Восточно-Кругликовской, 46/11, 46/12, 48, 48/1 Героев-Разведчиков, 21/1, 21/2, 24, 26, 26/1, 40-летия Победы, 97, 97/1, 97 стр. 1, 97/2, 99, 101, 103, 107, 109, 111,113, 115, 117, 121/1, 123, 129 и 174.

Отопление отключено в детсадах № 200 и 178.

«Ремонтные работы проводятся силами “Краснодартеплосети”. Ориентировочное время восстановления — 20:00», — сообщили в МЦУ Краснодара.

ЖКХ