Временные отключения электричества коснулись тысяч жителей Ростовской области

Об отключениях ранее сообщала пресс-служба АО «Донэнерго». В частности, некоторое время без электричества находились жители Шахт, Морозовска, Красного Сулина, Новошахтинска, города Гуково, поселков Жирнов и Гигант, станицы Тацинской и Ростова-на-Дону. Во всех случаях специалисты указали, что подачу энергоснабжения восстановят без предупреждения.