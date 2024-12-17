Временные отключения электричества коснулись тысяч жителей Ростовской области

В течение ночи и утром 17 декабря в разных районах Ростовской области из-за сильного ветра происходили отключения электричества. Временные неудобства коснулись десятков тысяч человек, но ситуацию оперативно взяли под контроль.
Об отключениях ранее сообщала пресс-служба АО «Донэнерго». В частности, некоторое время без электричества находились жители Шахт, Морозовска, Красного Сулина, Новошахтинска, города Гуково, поселков Жирнов и Гигант, станицы Тацинской и Ростова-на-Дону. Во всех случаях специалисты указали, что подачу энергоснабжения восстановят без предупреждения.
По последним данным компании «Россети Юг», к утру 17 декабря большую часть потребителей подключили, в некоторых местах задействовали резервные источники. Напомним, непогода в регионе должна сохраниться до 18 декабря.